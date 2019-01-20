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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Втримати будь-якою ціною: як МП возить у села "церковних тітушок"

      Втримати церкву будь-якою ціною намагаються священики Московського патріархату по всій країні. Усе більше парафій приєднуються до новоствореної української церкви. Тож настоятелі московських храмів прагнуть втримати людей усіма методами. Вони вдаються до хитрощів, погроз та навіть політичних прийомів. Священики МП підвозять у села підставних парафіян, які виступають проти новоствореної української церкви.

      Відео: як священики МП звозять до храмів псевдопарафіян

      "Викинули, як брудну ганчірку": що сталося з пропагандисткою Бойко після вигнання з РФ

      Російський журналіст і палкий противник режиму Путіна Аркадій Бабченко не добирав емоцій, коментуючи видворення з Росії та подальше затримання в Україні так званої "журналістки" Олени Бойко. За його словами, до неї нарешті дійшло, що "Росія своїх не просто кидає, а й пережовує та випльовує".

      Відео: як склалася історія пропагандистки Бойко після видворення з Росії

      Українські солдати спалили транспорт бойовиків із боєприпасами

      Російські терористи не припиняють обстріли на передовій. Та українські солдати тримають оборону: в середині січня 2019 року поблизу селища Піски вони підбили вантажівку бойовиків із боєкомплектом. Українські воїни засікли колону вантажівок, які рухались на одну з позицій ворога поблизу Пісків й зіграли на випередження.

      Відео: як українські бійці провели вдалу операцію зі знищення вантажівки з боєприпасами бойовиків

      Кому "технічні кандидати" віддадуть свої голоси на виборах

      Офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти наразі не так багато, проте своє рішення балотуватися вже заявило чимало людей. Частина з них є "технічними кандидатами", які згодом можуть просто віддати свої голоси.

      Відео: які "технічні кандадати" і кому віддадуть свої голосина виборах

      Як церквою Московського патріархату керують з Росії: докази від журналістів 24 каналу

      За дорученням уряду, Міністерство культури уже другий тиждень шукає докази, що Московським патріархатом керують із Росії. І якщо знайдуть – церква буде змушена вказати в назві причетність до країни-агресора. Проте, нашій журналістці знадобилося кілька годин, аби знайти підтвердження.

      Відео: які докази впливу Росії на МП в Україні знайшли журналісти 24 каналу

      Ексклюзив

      Кіборг відверто про останні дні аеропорту, героїзм і повернення у соціум

      Відверта розмова з кіборгом Євгеном Ковтуном, який пережив пекло і зараз пробує повернутися до звичайного життя. В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, коли захисників ДАП варто було відводити, як проявлявся героїзм бійців в охопленому вогнем терміналі і що допомагає повертатися з війни додому.

       Відео: розповідь кіборга про російсько-українську війну та повернення до звичайного життя

       

      Теги: Новини Росії Новини України Відео тижня УПЦ МП Православна церква України Україна – Росія Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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