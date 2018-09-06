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Діяльність УЗ призведе до згубного впливу на економіку країни в цілому, – експерт

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

Бажання топ-менеджменту ПАТ "Укрзалізниця" компенсувати втрати від зниження транзитних перевезень з Росії за рахунок підняття тарифів для українських виробників-експортерів призведе до згубного впливу на економіку країни в цілому.

Таку думку в ефірі телеканалу "112" висловив економічний експерт Віктор Скаршевський, передає Uaprom.

"Ні в якому разі не можна вирішувати проблему з транзитом за рахунок українських виробників-експортерів. Якщо підвищити, наприклад, тарифи на внутрішні перевезення, то це все одно призведе до зменшення експорту, це призведе до зменшення надходжень валютної виручки в Україну. Це, природно, призведе до ще більш сильної девальвації гривні. А девальвація призведе до інфляції. А інфляція призведе до зменшення купівельної спроможності", – сказав він.

Більше того, експерт назвав таке бажання топ-менеджменту УЗ "недалекоглядною політикою".

"Це шкідницька політика. Замість того, щоб переглянути, зробити більш гнучкими тарифи на транзит для того, щоб все-таки залучити втрачені вантажопотоки з Росії, вони хочуть вирішити ці проблеми за рахунок українських виробників", – зазначив він.

Крім того, В.Скаршевський підкреслив, що замість чергового підвищення внутрішніх тарифів "Укрзалізниці" варто оптимізувати свою видаткову частину.

"Ми весь час чуємо про крупні і великі скандали із закупівлі, наприклад, палива за цінами набагато вищими за ринкові, матеріалів, товарів та інших моментів. Це зловживання на мільярди гривень. Не потрібно ніяких додаткових інвестицій, просто навести порядок всередині самої УЗ. Але, природно, це буде означати втрати для багатьох зацікавлених осіб, які беруть участь в цих непрозорих і незрозумілих закупівлі. Набагато простіше цю свою нерозторопність і шкідництво компенсувати підвищенням тарифів на вантажоперевезення. Знову повторюю, за рахунок виробників, експортерів та українських громадян в кінцевому підсумку", – констатував експерт.

При цьому він зауважив, що УЗ, будучи монополією, абсолютно не допускає конкуренції. "Замість конкуренції вони роблять підвищення тарифів", – сказав він.

Більш того, В.Скарашевський пов'язав таку тарифну політику монополії з тим, що в ній "немає повноцінного керівництва, там весь час виконуючий обов'язки".

"У них менше відповідальності, ніж у керівника з повноцінним контрактом", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що раніше в.о. глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив про падіння транзитних вантажоперевезень між Росією і Україною з 2012 року більш ніж в 5 разів і запропонував компенсувати втрати за рахунок підвищення тарифів на експортні та внутрішні перевезення.

Теги: Укрзалізниця Тарифи металургія
Джерело: 24 Канал
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