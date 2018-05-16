Дієго Марадона підписав контракт з "Динамо" з Білорусі

Легендарний колишній футболіст Дієго Марадона підписав трьохлітній контракт з брестським "Динамо". Він отримав посаду голови правління клубу.

Дієго Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію "Динамо-Брест".

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Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення Чемпіонату світу в Росії.

ДА, ДИЕГО С НАМИ! #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 травня 2018 р.

Варто зазначити, що за "Динамо-Брест" виступає український футболіст Артем Мілевський.