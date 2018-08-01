Дієта Кейт Міддлтон: що їсть герцогиня Кембриджська

Кейт Міддлтон зуміла зберегти приголомшливу фігуру після трьох вагітностей, а все завдяки збалансованому харчуванню.

На відміну від її сестри – Піппи Міддлтон, герцогиня Кембриджська не дуже активно займається спортом. Однак вона дотримується суворої дієти, яка включає сирі продукти харчування, високий вміст білка, мінімальні вуглеводи та іноді десерти.

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Білкова їжа

Кейт Міддлтон вдалася до дієти Дюкана, щоб схуднути перед весіллям і після її перших двох пологів. Ця дієта складалася з м'ясних білків, овочів, фруктів та цільнозернового хліба.

Сира їжа

36-річна Кейт є шанувальником тенденції сироїдіння. Це означає, що не можна їсти нічого, крім сирих продуктів.

Протягом 2014 року Кейт вживала севіче – сиру рибу, мариновану в лимонному або лаймовому соку та інших спеціях – кавунові салати, гаспачо, ягоди, табюле (салат, основними інгредієнтами якого є булгур та дрібно посічена зелень петрушки) і мигдальне молоко.

Кейт вже має ідеальну фігуру, але її мотивація полягає в досягненні сяючої шкіри,

– розповідає джерело.

Що їсть Кейт Міддлтон?

Сімейні рецепти

Кейт Міддлтон і Принц Вільям мають шеф-кухаря у своєму домі, але герцогиня часто готує сама. Під час свого першого Різдва з королевою вона приготувала чатні за рецептом своє бабусі.

Каррі

Герцогиня є великим шанувальником каррі. Вона продемонструвала свою любов до аромату та смаку каррі під час поїздки до Канади з принцом Вільямом.

Тоді шеф-кухар Вікрам Вієм приготував овочі заправлені каррі з рисом басматі та ягням, маринованим у вині.

Десерти

Хоча Кейт любить дотримуватися суворої дієти, але вона не відмовляє собі в улюблених десертах. Наприклад, на Різдво на столі королівської родини є пудинг з бренді та фруктовий кекс.

Усі фото: Getty Images