"Дієта від Трампа": скільки втратили російські мільярдери за останні дні

Від введення нових американських санкцій, російські мільярдери втратили близько 17 мільярдів доларів, починаючи з п’ятниці, 6 квітня.

Про це свідчать цифри Bloomberg Billionaires Index – списку топ-500 найбагатших людей у світі.

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За даними агентства, гаманець Володимира Потаніна, власника і президента керуючої компанії "Інтеррос" "схуд" на 2,25 мільярда доларів. Дещо менше втратив Олег Дерипаска, власник холдингу "Базовий Елемент" який потрапив у оновлений санкційний список – його втрати агентство оцінило у 2,06 мільярда доларів. У "трійці" також співвласник найбільшої нафтової компанії Росії "ЛУКОЙЛ" Вагіт Алекперов – його статки за ці вихідні зменшились на 1,4 мільярда доларів.



Володимир Потанін втратив найбільше – понад 2 мільярди доларів

Понад мільярд втратили також власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін, голова Ради директорів компанії "Російський алюміній" Віктор Вексельберг (який також потрапив у оновлений санкційний список), власник приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадій Тимченко, голова ради директорів і найбільший акціонер провідного російського нафтохімічного холдингу "Сибур" Леонід Міхельсон, а також генеральний директор ПАТ "Северсталь" Олексій Мордашов.

Загалом російські олігархи втратили понад 17 мільярдів доларів

Юрій Мільнер, колишній співвласник і голова ради директорів Mail.ru Group – єдиний, чиї статки за ці вихідні зросли – з 4,39 до 4,42 мільярда доларів.

Нагадаємо, 6 квітня мінфін США ввів санкції проти 38 російських бізнесменів, офіційних осіб і компаній. Фондовий ринок Росії обвалився на 10 відсотків в той час, коли світові майданчики демонстрували позитивну динаміку. Також Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.