"Дієтичні" напої вводять людей в оману: У США жінка судилася з брендом, бо не могла схуднути
Мешканка Каліфорнії Шана Бекерра подала позов до суду на виробників "дієтичної коли", адже стверджує, що не може схуднути від напою. До слова, це її не перший позов. Раніше вона судилася з компанією Dr Pepper/Seven Up Inc.
Як повідомили CNN, Шана Бекерра подала свій перший позов у жовтні 2017 року проти компанії Dr Pepper/Seven Up Inc.
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Жінка пояснила, що з дитинства страждає ожирінням і протягом останніх 13 років пила "дієтичний" Dr Pepper. Шана була переконана, що він допоможе їй впоратися із зайвою вагою. Проте напій не допоміг їй у цьому. Жінка наголосила, що слово "дієтичний" вводить споживачів в оману.
Тоді суддя не задовольнив позов Бекерри, але вона не заспокоїлась і продовжила скаржитись. Згодом вона дійшла до найвищої апеляційної інстанції країни. Позивачка також заявляла, що замінник цукру, який використовується у "дієтичних" напоях, навпаки спричиняє набір ваги, оскільки "порушує здатність тіла до нормального метаболізму".
Жоден розумний споживач не вірить, що слово "дієтичний" у торговій марці безалкогольних напоїв обіцяє схуднення або здоровий контроль ваги. Дієтичні безалкогольні напої дуже поширені на ринку і переважно користувачі розуміють термін "дієтичний", як напій, у якому менша кількість калорій, ніж у звичайному, – сказав суддя у рішенні.
До позову Шани Бекерри долучалися ще двоє людей, які поділяли її погляди. Втім усі позови залишились без задоволення.
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