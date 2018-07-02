Дієтолог назвала корисні для здоров’я овочі
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала корисні овочі, які здатні вивести токсини з організму та захистити мозок від старіння.
Серед них – буряк, авокадо, часник та томати, йдеться на сайті лікаря у Facebook.
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Вишневий пігмент буряка – бетаїн – здатний оздоровлювати печінку. Цей овоч здатний виводити з кишківника все нездорове. Буряк має протизапальну дію. Особливо він корисний при заняттях фізичною активністю.
У буряку містяться антоціани, фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, вони здатні лікувати судини. Овоч також зменшує ризик онкологічних захворювань.
У авокадо міститься вітамін В6, який має нейропротекторну дію, захищає мозок від старіння, покращує якість сну, сприяє нормалізації кров'яного тиску.
Часник здатний нормалізувати тиск крові, захищати клітини від шкідливого спектра УФ-проміння та хімічних забрудників. Через антиоксидантну дію часник окислювальним способом зменшує пошкодження клітин, сповільнює розвиток нейродегенеративних захворювань (Альцгеймера) та серцево-судинних хвороб. Ця рослина сповільнює процес старіння та має противірусну та антибактеріальну дію.
Люди, які споживають велику кількість томатів, мають на 26% менший ризик інсульту, на 37% – смертність від всіх причин та на 14% – від серцево-судинних захворювань.
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