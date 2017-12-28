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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Дієтолог назвала продукти для кращого сексуального життя

16:19, сьогодні 782 Читать новость на русском
Як продукти покращують лібідо
Як продукти покращують лібідо / www.gettyimages.com

Депресія та певні хвороби знижують сексуальну активність людини. Однак відновити її можна за допомогою правильного харчування.

Про це розповіла дієтолог Сара Флор, пише Daily Mail.

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Експерт радить їсти жирну рибу, горіхи, яйця для підтримки нервової системи. При цьому варто уникати продуктів, у яких є багато цукру.

За словами Флор, для поліпшення кровообігу можна вживати в їжу побільше ягід, шпинат, насіння гарбуза, м'ясо птиці і нут.

А щоб підвищити рівень феромонів слід їсти селеру, каже дієтолог.

Також позитивно на лібідо позначиться вживання часнику. Але його треба регулярно їсти протягом місяця, аби відчути зміни в сексуальному бажанні. Ще позитивний вплив додадуть авокадо, устриці, темний шоколад, кавун і гострий перець.

Як продукти покращують лібідо

Теги: LifeStyle Здорове харчування Секс
Джерело: 24 Канал
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