Дієтолог назвала продукти для кращого сексуального життя
Депресія та певні хвороби знижують сексуальну активність людини. Однак відновити її можна за допомогою правильного харчування.
Про це розповіла дієтолог Сара Флор, пише Daily Mail.
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Експерт радить їсти жирну рибу, горіхи, яйця для підтримки нервової системи. При цьому варто уникати продуктів, у яких є багато цукру.
За словами Флор, для поліпшення кровообігу можна вживати в їжу побільше ягід, шпинат, насіння гарбуза, м'ясо птиці і нут.
А щоб підвищити рівень феромонів слід їсти селеру, каже дієтолог.
Також позитивно на лібідо позначиться вживання часнику. Але його треба регулярно їсти протягом місяця, аби відчути зміни в сексуальному бажанні. Ще позитивний вплив додадуть авокадо, устриці, темний шоколад, кавун і гострий перець.
Як продукти покращують лібідо