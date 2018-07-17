Дієтолог назвала продукти, які борються з депресією

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала продукти, які мають антидепресивну дію і можуть покращити самопочуття людини.

При цьому ефект відчутний лише після тривалого застосування, йдеться на сторінці дієтолога у Facebook.

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Здатні зменшити рівень запалення в організмі продукти з різними омега-3 жирами – рослинними (насіння льону, чіа, горіхи, листова зелень) та рибними (риба, морепродукти), омега-9 жирами (оливкова олія extra virgin) та продукти багаті на омега-6 жирами.



Морепродукти борються з депресією

Одна із "рибних" омега-3 або ж докозагексаєнова кислота має антидепресанту дію.

Для профілактики депресії потрібно вживати альфа-ліпоєву кислоту – одна із різновидів "рослинної" омега-3. Дієтолог зазначила, що клітковина, яка міститься у насінні льону та чіа сприяють росту корисних мікроорганізмів, які виробляють надзвичайно цінні коротколанцюгові жирні кислоти. Останні теж мають антидепресивний ефект.

Для роботи мозку дієтолог порадила вживати якісні зернові, тобто такі, які мають оболонки. В них містяться вітаміни В6, В9, В12, холін, альфа-ліпоєва кислота, тому ложка вівсяної або гречаної каші будуть непоганим доповненням до раціону.



Вівсяна каша буде чудовим доповленням до раціону

Здатні пригнічувати запалення в організмі, яке є пусковою точкою для розвитку депресії, харчові волокна та бета-глюкани, які містяться у вівсянці, пригнічують запалення.

Протизапальними та антиоксидантними багаті ягоди, овочі та фрукти.

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