Дієтолог назвала сезонні ягоди, які покращують здоров’я людини

Дієтолог Світлана Фус переконана, що потрібно надавати перевагу ягодам, які вирощені у вашому регіоні – це гарантія свіжості та кращої якості.

Вона нагадала, що фрукти, ягоди та овочі мають складати раціон людини, йдеться на сторінці у Facebook.

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Суниця здатна покращити процес травлення, вона добре впливає на кровообіг, стан судин і шкіри. Така ягода є чудовим антиоксидантом та протизапальним засобом.

У ній міститься аскорбінова та фолієва кислота, бета-каротин, калій, кальцій та залізо. Листя суниці використовують для лікування багатьох захворювань.

Корисні для організму людини порічки – червона та біла смородина. Вона мітить провітамін А, який необхідний для кісток і хорошого зору, здорового стану волосся, шкіри та імунної системи.

Порічки є чудовими антиоксидантами проти старіння шкіри, вона відповідає за ріст нових клітин. Чорна та біла смородина містять речовину оксикумарин, яке позитивно діє на згортання крові. Ягоди здатні контролювати рівень цукру та холестерину завдяки високому вмісту пектину.

Калорійність суниць та порічок однакова – 35-38 кілокалорій на 100 грамів.

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