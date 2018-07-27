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Дієтолог назвала ягоду, яку потрібно їсти щодня

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Чорниця омолоджує організм
Чорниця омолоджує організм / Unsplash

Чорниця – ягода, яка стоїть на першому місці по здатності омолоджувати організм та боротися з низкою проблем здоров’я.

Про це у своєму блозі написала дієтолог Оксана Скиталінська.

Вона зазначила, що чорниця дуже багата антиоксидантами антоціанами, які захищають дофамінові нейрони. Окрім того, ягода сприяє синтезу власних антиоксидантів.

Зменшення дофамінових нейронів відбувається з віком, і прогресуюче — при хворобі Паркінсона. Чорниця знижує рівень системного запалення, яке є ознакою старіння всього організму, і, в першу чергу, мозку,
– пояснила Скиталінська.

Також чорниця покращує стан сітківки, знижує ризик вікової макулярної дистрофії сітківки, основної причини втрати зору у старшому віці.

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Чорниця корисна для серця та судин, омолоджує склад кишечної мікробіоти, сприяє нормалізації роботи осі "кишечник — мозок", блокує вплив КПГ, що є однією з причин пошкодження білків та розвитку захворювань, асоційованих з віком (атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет 2 типу, онкологічні, нейродегенеративні, автоімунні, гормональні та інші).

Тому сезон чорниці – це свіжі ягоди щодня та заморозка, як єдиний здоровий варіант збереження всіх цінних властивостей цих надзвичайно корисних ягід. Ніяких варень, повидл та пастил! Лише свіжі та заморожені,
– наголосила дієтолог.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks Здоров'я
Джерело: 24 канал
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