Дієтолог назвала ягоду, яку потрібно їсти щодня
Чорниця – ягода, яка стоїть на першому місці по здатності омолоджувати організм та боротися з низкою проблем здоров’я.
Про це у своєму блозі написала дієтолог Оксана Скиталінська.
Вона зазначила, що чорниця дуже багата антиоксидантами антоціанами, які захищають дофамінові нейрони. Окрім того, ягода сприяє синтезу власних антиоксидантів.
Зменшення дофамінових нейронів відбувається з віком, і прогресуюче — при хворобі Паркінсона. Чорниця знижує рівень системного запалення, яке є ознакою старіння всього організму, і, в першу чергу, мозку,
– пояснила Скиталінська.
Також чорниця покращує стан сітківки, знижує ризик вікової макулярної дистрофії сітківки, основної причини втрати зору у старшому віці.
Чорниця корисна для серця та судин, омолоджує склад кишечної мікробіоти, сприяє нормалізації роботи осі "кишечник — мозок", блокує вплив КПГ, що є однією з причин пошкодження білків та розвитку захворювань, асоційованих з віком (атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет 2 типу, онкологічні, нейродегенеративні, автоімунні, гормональні та інші).
Тому сезон чорниці – це свіжі ягоди щодня та заморозка, як єдиний здоровий варіант збереження всіх цінних властивостей цих надзвичайно корисних ягід. Ніяких варень, повидл та пастил! Лише свіжі та заморожені,
– наголосила дієтолог.
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