Дієтолог назвала ягоду, яку потрібно їсти щодня

Чорниця – ягода, яка стоїть на першому місці по здатності омолоджувати організм та боротися з низкою проблем здоров’я.

Про це у своєму блозі написала дієтолог Оксана Скиталінська.

Вона зазначила, що чорниця дуже багата антиоксидантами антоціанами, які захищають дофамінові нейрони. Окрім того, ягода сприяє синтезу власних антиоксидантів.

Зменшення дофамінових нейронів відбувається з віком, і прогресуюче — при хворобі Паркінсона. Чорниця знижує рівень системного запалення, яке є ознакою старіння всього організму, і, в першу чергу, мозку,

– пояснила Скиталінська.

Також чорниця покращує стан сітківки, знижує ризик вікової макулярної дистрофії сітківки, основної причини втрати зору у старшому віці.

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Чорниця корисна для серця та судин, омолоджує склад кишечної мікробіоти, сприяє нормалізації роботи осі "кишечник — мозок", блокує вплив КПГ, що є однією з причин пошкодження білків та розвитку захворювань, асоційованих з віком (атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет 2 типу, онкологічні, нейродегенеративні, автоімунні, гормональні та інші).

Тому сезон чорниці – це свіжі ягоди щодня та заморозка, як єдиний здоровий варіант збереження всіх цінних властивостей цих надзвичайно корисних ягід. Ніяких варень, повидл та пастил! Лише свіжі та заморожені,

– наголосила дієтолог.

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