Дієтолог назвала хвороби, які виникають через різке схуднення

Лікар гастроентеролог-дієтолог Наталія Динник переконана, що різке схуднення може спричини безліч хвороб.

Вона зазначила, що молоді люди з нормальною вагою, які відмовляються від сніданків та дотримуються безжирових дієт, спричиняє згущення крові, йдеться на сайті МОЗ.

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Результатом різкого схуднення може бути жовчнокам'яна хвороба. Дієтолог рекомендує людям, особливо пацієнтам з ознаками ожиріння, проконсультуватися з лікарем.

Наталія Динник зазначає, що безпечно позбуватися до 1 кілограму на тиждень. Все тому, що різке схуднення може спричинити не лише ефект швидкого повертання ваги, а й цироз печінки. Втрата ваги може збільшити ризик виникнення патологій серцево-судинної системи, порушення менструального циклу, зменшення м’язової маси, гормональних, електролітних та мікроелементних порушень.

Якщо маса тіла зменшується на 10% за три місяці, то це може спричинити розвитку нутритивної недостатності, яка потребує лікарської корекції.

До слова, мозок — один з найважливіших людських органів, який відповідає за роботу всього організму. Тому, щоб він працював добре, потрібно відмовитися від кількох речей.

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