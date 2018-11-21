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      Дієтолог назвав топ-20 продуктів-жироспалювачів

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      Топ-20 продуктів-жироспалювачів
      Топ-20 продуктів-жироспалювачів / unsplash.com

      Американський дієтолог Майкл Адамс зайнявся розробкою низькокалорійного харчування для найбільш ефективного схуднення.

      Він склав перелік продуктів, які здатні зменшувати кількість засвоюваних калорій, прискорювати обмінні процеси в організмі людини та допомагають розщеплювати жири, передає Сosmo.

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      Окрім того, ці продукти насичують організм всіма необхідними речовинами і не мають підвищених харчових цінностей. 

      via GIPHY

      Топ-20 продуктів - "жироспалювачів":

      - баранина;
      - свинина;
      - печериці;
      - молоко;
      - імбир;
      - кориця;
      - хрестоцвіті овочі;
      - ананас;
      - грейпфрут;
      - авокадо;
      - кокос;
      - лимон;
      - часник;
      - томати;
      - чорна і зелена кава;
      - мате і зелений чай;
      - мед;
      - хліб з цільного зерна.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Поради Дієти Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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