Дієтолог пояснила, чому пити забагато води – шкідливо

Часто експерти з харчування та дієтологи відзначають, що якщо пити мало води, то можна серйозно захворіти. Але чи насправді це так?

Навіть в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нещодавно заявила, що рекомендована добова норма води варіюється в межах від 2,5 до 3,7 літра для чоловіків та близько 2 – 2,7 літра для жінок.

Однак дієтолог Оксана Скиталінська називає міфом норми, які спонукають пити по 8 склянок води в день.

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Нам десятками років стійко і "авторитетно" нав'язують необхідність всім пити по 2,5 – 3 і навіть 4 літри води. Кажуть, що вода "вимиває токсини", робить гладкою шкіру, позбавляючи її зморшок тощо. Навіть придумали чітку цифру 8,

– пиши дієтолог на своїй сторінці у Facebook.

За словами Скиталінської, вода безумовно корисна для організму, але жодних наукових доказів про необхідність пити саме великої кількості води ніде немає.



Чому не потрібно пити так багато води?

1. В продуктах харчування є багато так званої зв'язаної води, зокрема, у фруктах, ягодах, овочах (85-90%); молоці (під 90%), м'ясі, рибі, яйцях (75-90%),і навіть у кашах та макаронах.

2. Під час окиснення жирів, білків та вуглеводів також виділяється вода: 100 г жиру – майже 100 мл води; 100 г вуглеводів – понад 55 мл; білка – майже 40 мл.

3. Якщо добова норма води складає приблизно 2 700 мл, то це не означає, що цю воду потрібно випити, додає фахівець.

Оскільки ми отримуємо воду:

• 500 мл – рідкі страви;

• 700 мл – продукти (овочі, фрукти, ягоди, каші);

• 1000 мл – вода, чай, кава, напої тощо);

• 300-400 мл – ендогенна вода, яка утворюється в процесі обміну речовин.

За словами Скиталінської норма води для дорослої людини – приблизно 40 мл на кілограм нормальної маси тіла та 100-150 мл на кілограм маси тіла дитини. Тобто лише один літр води у так званому вільному вигляді потрібно для людини без надмірних фізичних навантажень і без надмірного пітніння.

"Все, що понад цю норму – це перевантаження серця та судин, та посилений розпад білка, що особливо небезпечно для людей старшого віку (не заставляйте своїх батьків пити по 2 і більше літрів води)", – зазначає експерт.