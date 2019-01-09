Дієтолог пояснила, чому помело потрібно включити у раціон взимку
В Україні помело – екзотичний продукт, який відносно недавно з’явився у наших магазинах, відтак не всі звикли до його смаку.
Попри це дієтолог Світлана Фус зазначає, що помело слід включити у свій зимовий раціон, йдеться у дописі в Instagram.
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Вона назвала кілька фактів про промело:
1) Це найбільший з цитрусових фрукт, солодший і менш кислий, ніж грейпфрут.
2) Його м'якуш більш сухий, ніж в інших цитрусових.
3) Обсяг помело може бути до 25 сантиметрів у діаметрі, а вага – до двох кілограмів. Товщина шкіри може сягати до 5 сантиметрів.
Товщина шкіри помело може сягати до 5 сантиметрів
4) У Китаї є звичай дарувати помело напередодні Нового року на щастя.
Дієтолог радить обирати помел за вагою: чим воно важче, тим стигліше. Після покупки варто залишити фрукт при кімнатній температурі, що помело стало солодшим.
Світлана Фус зазначає, що помело на 88% з води. 100 грамів фрукту має 38 калорій, тому це добра альтернатива солодощам.
Вживають помело сирим і свіжим, його можна додавати до фруктових та овочевих салатів.
Помело містить вітаміни: вітамін С, вітаміни B1, B2, бета-каротин, кальцій. А також він є добрим джерелом біофлавоноїдів - антиоксидантів.
Дієтолог рекомендує вживати помело людям при атеросклерозі, з ослабленим імунітетом і проблемами шкіри. Або ж можна вживати як профілактику грипу та ГРВІ. Помело містить масла, які є природними фітонцидами.
Чим корисне помело
Проте варто обмежити себе у вживанні цього екзотичного фрукта, його можна не більше 100 грамів щодня.
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