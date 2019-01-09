Дієтолог пояснила, чому помело потрібно включити у раціон взимку

В Україні помело – екзотичний продукт, який відносно недавно з’явився у наших магазинах, відтак не всі звикли до його смаку.

Попри це дієтолог Світлана Фус зазначає, що помело слід включити у свій зимовий раціон, йдеться у дописі в Instagram.

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Вона назвала кілька фактів про промело:

1) Це найбільший з цитрусових фрукт, солодший і менш кислий, ніж грейпфрут.

2) Його м'якуш більш сухий, ніж в інших цитрусових.

3) Обсяг помело може бути до 25 сантиметрів у діаметрі, а вага – до двох кілограмів. Товщина шкіри може сягати до 5 сантиметрів.



Товщина шкіри помело може сягати до 5 сантиметрів

4) У Китаї є звичай дарувати помело напередодні Нового року на щастя.

Дієтолог радить обирати помел за вагою: чим воно важче, тим стигліше. Після покупки варто залишити фрукт при кімнатній температурі, що помело стало солодшим.

Світлана Фус зазначає, що помело на 88% з води. 100 грамів фрукту має 38 калорій, тому це добра альтернатива солодощам.

Дієтолог Світлана Фус “Це багате джерело харчової клітковини, яка ефективно прискорює процеси травлення. Досить з'їсти всього пару шматочків плода, щоб з'явилося відчуття ситості”.

Вживають помело сирим і свіжим, його можна додавати до фруктових та овочевих салатів.

Помело містить вітаміни: вітамін С, вітаміни B1, B2, бета-каротин, кальцій. А також він є добрим джерелом біофлавоноїдів - антиоксидантів.

Дієтолог рекомендує вживати помело людям при атеросклерозі, з ослабленим імунітетом і проблемами шкіри. Або ж можна вживати як профілактику грипу та ГРВІ. Помело містить масла, які є природними фітонцидами.



Чим корисне помело

Проте варто обмежити себе у вживанні цього екзотичного фрукта, його можна не більше 100 грамів щодня.

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