Дієтолог пояснила, від чого залежить здоров’я людини

Дієтолог Світлана Фус переконана, що здоров’я людини залежить від здоров’я кишківника.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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А це у свою чергу залежить від стану мікрофлори кишківника – мікробріома – сукупність бактерій, вірусів, грибків та мікробних генів.

Дієтолог зазначила, що більшість бактерій в організмі не хвороботворні, тобто вони більше допомагають людині, ніж завдають шкоди.

У товстій кишці живе приблизно 2 мільярди бактерій, а це близько двох кілограмів.

Мікрофлора забезпечує синтез вітамінів групи B, вітаміну К, пантотенової кислоти, перетравлює клітковину рослинної їжі, знешкоджує токсичні речовини. Вона також позитивно впливає на роботу імунної системи, посилює процеси всмоктування іонів кальцію, заліза, вітаміну Д, пригнічує сторонню мікрофлору, яка потрапляє з їжею та водою.

Стан кишківника впливає на настрій, емоції та рішення, які людина приймає.