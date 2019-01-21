Дієтолог пояснив, що обов’язково повинні їсти жителі великих міст

Життя у великому місті – це досить серйозне випробовування для здоров’я, попри всі інші вигоди.

Дієтолог Михайло Гаврилов склав список продуктів, які допоможуть впоратися зі стресом у великому місті, захистять від старіння і збережуть стрункість.

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1. Авокадо

Це один з найкорисніших продуктів. Він є джерелом здорових мононенасичених жирів, які дасть енергію організму. Дослідження вчених стверджує, що авокадо допомагає регулювати рівень цукру в крові і сприяє більш швидкому насиченню. Лікар зазначає, що людям, що знижує вагу і не вміють відрізняти голод від апетиту, це просто необхідно.



Авокадо є джерелом здорових мононенасичених жирів

2. Риба та морепродукти

Кожен другий житель великого міста страждає від нестачі вітаміну D. Заповнити його допоможе жирна морська риба і морепродукти, також багаті цінними омега-3 жирними кислотами.

3. Броколі

У цьому продукті міститься унікальне поєднання сульфорафан, що володіє протираковим і антибактеріальним ефектами, а також підсилює процес відновлення ДНК.



Броколі володіє протираковим і антибактеріальним ефектами

4. Шпинат

У його темно-зелених листочках багато хлорофілу - речовини, яке прискорює детоксикацію і залуження організму, що просто необхідно для тих, хто дихає міським повітрям, користується побутовою хімією, косметичними засобами, що створює неабияку навантаження на печінку.

5. Чорниця

Ця ягода є найкращим джерелом антиоксидантів. Дослідження вчених, яке проводили над мишами, встановило, що гризуни, які харчувалися чорницею, краще запам'ятовували нові рухові навички, а також втрачали жир на черевцях. Також у них зменшувалися рівні холестерину і цукру крові.



Чорниця є найкращим джерелом антиоксидантів

6. Волоський горіх

Ядра горіха містять джерело корисних жирів, які необхідні мозку для ефективної роботи. Людині, яка багато працює та піддається стресу, такий продукт просто необхідний. Його можна використовувати як перекус – це смачно, ситно, корисно і допоможе не зірватися на калорійний фаст-фуд.

Фото – Unplash.

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