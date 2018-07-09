Дієтолог розкрила секрет довгожителів Японії
Дієтолог Оксана Скиталінська опублікувала рецепт молодості жителів японського острова Окінава та Сардинії.
Про це йдеться на сторінці Оксани Скиталінської у Facebook.
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Мова йде про "ікігай" або "план де віда", він означає мати якусь мету, заради якої хочеться жити.
Також довгожителі дотримуються правило "хара хвчі бу" – заповнювати шлунок на 80%, інші ж 20% залишати "для здоров’я".
Вони також багато гуляють по свіжому повітрі, їдять просту їжу, не спішать, поважають старших, спілкують з приємними серцю людьми та підтримують друзів у життєвих обставинах.
Оксана Скиталінська навела твердження британського вченого Обрі де Грея, що сьогодні люди доживають до 150 років і більше.
До слова, лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала корисні овочі, які здатні вивести токсини з організму та захистити мозок від старіння.
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