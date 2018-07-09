17:21
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Дієтолог розкрила секрет довгожителів Японії

283 Читать новость на русском
Дієтолог розкрила секрет довгожителів Японії
Дієтолог розкрила секрет довгожителів Японії / lexingtonhealth.com

Дієтолог Оксана Скиталінська опублікувала рецепт молодості жителів японського острова Окінава та Сардинії.

Про це йдеться на сторінці Оксани Скиталінської у Facebook.

Читайте також: Психолог розповіла про приховану небезпеку бодіпозитиву

Мова йде про "ікігай" або "план де віда", він означає мати якусь мету, заради якої хочеться жити.

Також довгожителі дотримуються правило "хара хвчі бу" – заповнювати шлунок на 80%, інші ж 20% залишати "для здоров’я".

Вони також багато гуляють по свіжому повітрі, їдять просту їжу, не спішать, поважають старших, спілкують з приємними серцю людьми та підтримують друзів у життєвих обставинах.

Оксана Скиталінська навела твердження британського вченого Обрі де Грея, що сьогодні люди доживають до 150 років і більше.

До слова, лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала корисні овочі, які здатні вивести токсини з організму та захистити мозок від старіння.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Довголіття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 70
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 484
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
459
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сьогодні, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 635
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук