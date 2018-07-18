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Дієтолог розповіла, чому необхідно їсти хліб

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Дієтолог розповіла, чому необхідно їсти хліб
Дієтолог розповіла, чому необхідно їсти хліб / livingbreadhut.blogspot.com

Дієтолог Світлана Фус переконує, що відмовлятися від вживання хліба не варто, оскільки він містить поживні речовини для організму людини.

Проте, на переконання багатьох людей, хліб з додаванням насіння не є кориснішим, йдеться на сторінці дієтолога у Facebook.

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Все тому, що компоненти, які містяться у насінні, дуже чутливі до високих температур, тому корисні властивості зменшуються. Такий хліб містить більшу енергетичну цінність.

Проте дієтолог не радить відмовлятися від хліба, оскільки він подовжує відчуття ситості після їжі, тим самим попереджає зайві перекуси.

Цей продукт містить корисні для здоров'я речовинами – клітковиною (деякі сорти містять до 5 г на 100 г вироби), вітамінами групи B, кальцієм та білком. Допустима норма хліба – близько 100 грамів протягом дня.

via GIPHY

Тому дієтолог радить звернути увагу на самопочуття людини після вживання хліба. Якщо він не викликає дискомфорту, не містить домішок та вироблений з цільного зерна, тоді його можна включити у раціон.

До слова, науковці у ході дослідження встановили, що на когнітивні функції організму та емоційний стан добре впливає цинк та залізо.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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