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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дієтолог спростувала міф про несумісність помідорів з огірками

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Чи можна поєднувати огірки з помідорами
Чи можна поєднувати огірки з помідорами / Фото з вільних джерел

На просторах Інтернету написано чимало матеріалів про те, що огірки з помідорами не можна поєднувати, як і їсти дині з чимось іншим.

Про цей йдеться у дописі дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

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Існує інформація, що від таких поєднань можна навіть померти. Тож у чому криється така пересторога?

Все тому, що огірки місять фермент аскорбіназа, що при нарізуванні продукту активується і вступає у реакцію з вітаміном С, що є у помідорах, дезактивуючи частину аскорбінової кислоти. Але це відбувається недовго, оскільки після потрапляння у шлунок фермент аскорбіназа розкладаються до амінокислот. Саме тому немає загрози для вітаміну C.

Чи можна поєднувати огірки з помідорами
Чи можна поєднувати огірки з помідорами

До того ж, аскорбінова кислота міститься не лише у помідорах, а й інших овочах чи фруктах. Проте вітамін C не буває один, а йде у парі з біофлавоноїдами – пігментами, що захищають вітамін від руйнування та сприяють вітамінній активності.

Аскорбінази в огірках дуже мало, тому її дія блокується при додаванні натуральної кислоти, до прикладу, лимонного соку або бальзамічного оцту.
Пересторогою не поєднувати огірки з помідорами є те, що останні містять багато клітковини. Але різниця у її вмісті незначна, таким чином вона не здатна "блокувати" процес перетравлювання.

Оксана Скиталінська зазначила, що цей аргумент про різний вміст клітковини використовується й до динь. Тому дієтолог радить вживати як помідори з огірками одночасно, так і поєднувати дині з іншими продуктами.

Можна їсти диню з іншими продуктами
Можна їсти диню з іншими продуктами

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Теги: Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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