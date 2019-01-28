Дієтолог спростувала міф про розтягування шлунку

Хоча б раз у житті людина чула фразу "У мене розтягнутий шлунок...". Дієтолог Альбіна Комісарова пояснює, що це міф. Апетитом людини керує мозок, він дає сигнал голоду який скорочує порожній шлунок та знижується концентрація поживних речовин в крові.

Саме тому відчуття насичення приходить трішки пізніше – спершу наповнюється шлунок, а потім поживні речовини всмоктуються в кров, пише дієтолог.

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Дієтолог Альбіна Комісарова “Шлунок – м'язовий орган і, звичайно, має властивість розтягуватися, коли в нього надходить їжа. Однак, він має і властивість скорочуватися до колишніх розмірів, коли їжа евакуюється! Тобто, обсяг шлунку стрункої людини і страждає на ожиріння – однаковий (якщо не виконувалася операцію зі зменшення шлунку)”.

Але, до прикладу, під час дієти людина відчуває, що шлунок скоротився і насичується меншою кількістю їжі. Це виникає через те, що чим менше їсть людина, тим збільшується чутливість до насичення. Тобто, організм звикає до такої кількості їжі. Також це може виникати, коли людина з'їсть більше звичного, рецептори у шлунку дадуть сигнал про насичення, після чого виникає відчуття переповненості. Тоді люди можуть стверджувати, що у них "скоротився шлунок".



Обсяг шлунку стрункої людини і людини з ожирінням – однаковий

Як же зберегти почуття "маленького шлунку?"

вибирайте помірні порції; віддавайте перевагу їжі, яка добре насичує: овочі, крупи (клітковина), жирні сорти риби (сьомга), молочні продукти 2-5% (не знежирені); їжте не поспішаючи. Прийом їжі повинен становити близько 20-30 хвилин.

Дієтолог назвала міфом те, що вода розтягує шлунок і її не можна пити під час їжі.

Лікар “Вода евакуюється зі шлунку швидше, ніж їжа. Її вживання, навпаки, допоможе швидше досягти почуття насичення шляхом розтягування стінок шлунку”.

Розтягнути шлунок можна тільки прийомом їжі, але після перетравлення він скорочується. Тобто, розтягнути шлунок можна лише на короткий період, а не на все життя.

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