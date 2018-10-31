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      Дієтолог, тренер і няня: Меган Маркл змусила екс-чоловіка підписати "договір про вагітність"

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      Меган Маркл з колишнім чоловіком
      Меган Маркл з колишнім чоловіком / Фото з відкритих джерел

      Стало відомо більше несподіваних подробиць першого шлюбу Меган Маркл з її екс-чоловіком Тревосом Енгельсоном. Так, американка перед тим, як вийти заміж за чоловіка, попросила його підписати від руки "договір про вагітність".

      Про це повідомляє близький друг екс-подружжя, пише видання Daily Mail.

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      "Договір полягає в тому, що в разі вагітності Маркл Енгельсон повинен був оплачувати дружині послуги дієтолога, персонального тренера і няні, щоб вона могла залишатися у чудовій фізичній формі", – повідомляє інсайдер.

      За словами джерела, Меган і екс-чоловік планували народити дитину найближчим часом.

      Меган знає, що схильна до повноти, і тому завжди ретельно стежила за своєю вагою. Зайві кілограми відразу ж відбиваються на обличчі Маркл, тому вона хотіла переконатися, що після народження малюка буде готова незабаром повернутися до зйомок у кіно. Саме тому вона зажадала від Тревора особистого тренера і дієтолога під час і після вагітності,
      – наголошує друг з оточення екс-подружжя.

      До слова, з Тревор з Меган Маркл почав зустрічатись ще у 2004 році, але офіційно вони зареєстрували свої стосунки лише через сім років. У шлюбі вони прожили з 2011 по 2014 рік, а причиною розлучення стали "непримиренні розбіжності".

      Нагадаємо, Кенсінгтонський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл і принца Гаррі та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Зіркові мами
      Джерело: 24 Канал
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