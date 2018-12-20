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      Дієтолог Усика: "Олександр дуже дисциплінований, він буде успішним ще 7 років"

      90 Читать новость на русском
      Олександр Усик зі своїм дієтологом (ліворуч)
      Олександр Усик зі своїм дієтологом (ліворуч) / Facebook

      Дієтолог українського боксера Олександра Усика Олександр Фока розповів про форму чемпіона і про те, скільки той ще зможе виступати на високому рівні.

      Зазначимо, що Усик провів "блискучий" рік, в якому став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі лише за 15 боїв на профі-рингу, перемігши Майріса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Белью на їх території.

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      Він мені сказав, що буде успішним ще 7 [років]. Наскільки довго у нього буде горіти цей вогонь до звершень, знає тільки він. І наскільки вистачить терпіння у його дружини. Саня дуже дисциплінована людина. За чотири табори, в яких я бував, він жодного разу не порушив режим. Він не говорив мені, що не хоче то, не хоче це. Не думаю, що у нього будуть проблеми з мотивацією їсти правильно,
      – заявив Олександр Фока в інтерв'ю Tribuna.com.

      Нагадаємо, що Олександр Усик розповів чим хотів би займатися після завершення спортивної кар'єри.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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