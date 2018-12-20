Дієтолог Усика: "Олександр дуже дисциплінований, він буде успішним ще 7 років"

Дієтолог українського боксера Олександра Усика Олександр Фока розповів про форму чемпіона і про те, скільки той ще зможе виступати на високому рівні.

Зазначимо, що Усик провів "блискучий" рік, в якому став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі лише за 15 боїв на профі-рингу, перемігши Майріса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Белью на їх території.

Читайте також: Британський аналітик: Я бачив, як Усик впорався з Володимиром Кличком

Він мені сказав, що буде успішним ще 7 [років]. Наскільки довго у нього буде горіти цей вогонь до звершень, знає тільки він. І наскільки вистачить терпіння у його дружини. Саня дуже дисциплінована людина. За чотири табори, в яких я бував, він жодного разу не порушив режим. Він не говорив мені, що не хоче то, не хоче це. Не думаю, що у нього будуть проблеми з мотивацією їсти правильно,

– заявив Олександр Фока в інтерв'ю Tribuna.com.

Нагадаємо, що Олександр Усик розповів чим хотів би займатися після завершення спортивної кар'єри.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24