Дієтолог вказала на приховану небезпеку від морозива

Відомий в Україні лікар-дієтолог Світлана Фус пояснила, яку загрозу може становити улюблений холодний десерт літа.

Про це спеціаліст розповіла у відеоблозі на своєму Facebook.

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Дієтолог наголошує, що в жодному разі не варто заміняти морозивом основні прийоми їжі впродовж дня.

Ви думаєте: "Спекотно, їсти все одно не хочеться! Я краще з'їм морозива, поп'ю води, а обід або вечерю пропущу!". Але тим самим ви забезпечуєте організму дефіцит необхідних речовин і надлишок непотрібних рафінованих жирів та цукру,

– наголошує лікар-дієтолог.

Вона застерігає, що така "літня" дієта даватиме не надто приємні результати і нагадає про себе не лише зайвою вагою.

За словами Світлани Фус, наслідком такого режиму нездорового харчування можуть стати ламкі нігті, випадання волосся, карієс на зубах – і це "лайт"-версія того, як віддячить організм.

Експерт радить не ігнорувати здорову повноцінну їжу, а морозивом ласувати в обмежених кількостях.

Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила з медичного погляду, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

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