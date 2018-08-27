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Дієтологи назвали найкорисніші для здоров'я вуглеводи

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Найкорисніші вуглеводи для здоров'я
Найкорисніші вуглеводи для здоров'я / healthapple.info

Зі слів фахівців, є такі продукти, які неодмінно мають бути у харчовому раціоні. Зокрема, це стосується корисних вуглеводів.

Правильні вуглеводи – одна з найважливіших складових здорового харчування, пише Zdorovia.

Якщо у раціоні бракуватиме вуглеводів, це сповільнить метаболізм і посприяє накопиченню жиру в організмі. Тож якщо ви налаштувались худнути – відмова від вуглеводів не найкраща ідея.

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Паста з твердих сортів пшениці забезпечить довге відчуття ситості. При споживанні не додавайте до неї жирні соуси, щоб не зіпсувати всю користь.

Паста

Від картоплі також можна отримати тільки користь – її варто запікати або варити.

У кукурудзі містяться вітаміни, які добре впливають на стан шкіри, волосся і нігтів. Але найкраще їсти кукурудзу на качані, адже консервований продукт містить багато цукру.

У грибах всього 50 калорій на 100 грамів готового продукту, але ситість вони зберігають надовго.

Спаржева квасоля доволі низькокалорійна – 12 калорій у 100 грамах. Вона багата на калій, важливий для роботи серця і кишечника.

Спаржева квасоля

Що таке вуглеводи? Це органічні речовини, що складаються переважно з молекул вуглецю, кисню і водню. Їх основу становить вуглецевий ланцюжок. Вуглеводами є глюкоза, крохмаль, глікоген тощо. Вуглеводи – одні з ключових речовин для організму людини, без яких повноцінне існування просто неможливо. 

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Дієти
Джерело: 24 Канал
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