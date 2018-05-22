Дієтологи назвали рослину, яка здатна продовжити життя

Дієтологи вважають, що вживання перців значно зміцнює організм, підвищує його стійкість до захворювань та здатність до відновлення.

Ці рослини змушують організм посилено засвоювати каротиноїди – рослинні пігменти, які відповідальні за колір плодів, пише Express.

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Такі речовини можуть значно зміцнювати організм, покращувати стан здоров’я при респіраторних захворюваннях, до прикладу, астмі та хронічній обструктивній хворобі легень.

Медичний консультант Сара Брюер і дієтолог Джульєтта Келлоу зазначили, що людині необхідно вживати від трьох до чотирьох перців в тиждень. Можна їсти не лише у сирому вигляді, проте для приготування не використовуйте велику кількість жиру.

Червоні перці збагачені антиоксидантним бета-каротином та фолієвою кислотою, вітамінами А і Е.



Перець здатний продовжити життя

У зелених перцях міститься лютеїн та зеаксантин, які важливі для здоров’я очей. Жовтий перець містить вітаміни B1 і B3, які допомагають виділяти енергію з їжі.

Дієтологи порадили обирати перці із твердими стінками.

До слова, дослідження медиків з Гарварда виявило, що здоровий спосіб життя є головним у продовженні життя. Для того, щоб продовжити життя на 10 і більше років, необхідно дотримуватися кілька простих порад.