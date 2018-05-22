12:26
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Дієтологи назвали рослину, яка здатна продовжити життя

2280 Читать новость на русском
Перець здатний продовжити життя
Перець здатний продовжити життя / unsplash.com

Дієтологи вважають, що вживання перців значно зміцнює організм, підвищує його стійкість до захворювань та здатність до відновлення.

Ці рослини змушують організм посилено засвоювати каротиноїди – рослинні пігменти, які відповідальні за колір плодів, пише Express.

Читайте також: Вчені назвали рослину, здатну продовжити людині життя

Такі речовини можуть значно зміцнювати організм, покращувати стан здоров’я при респіраторних захворюваннях, до прикладу, астмі та хронічній обструктивній хворобі легень.

Медичний консультант Сара Брюер і дієтолог Джульєтта Келлоу зазначили, що людині необхідно вживати від трьох до чотирьох перців в тиждень. Можна їсти не лише у сирому вигляді, проте для приготування не використовуйте велику кількість жиру.

Червоні перці збагачені антиоксидантним бета-каротином та фолієвою кислотою, вітамінами А і Е.

Перець здатний продовжити життя
Перець здатний продовжити життя

У зелених перцях міститься лютеїн та зеаксантин, які важливі для здоров’я очей. Жовтий перець містить вітаміни B1 і B3, які допомагають виділяти енергію з їжі.

Дієтологи порадили обирати перці із твердими стінками.

До слова, дослідження медиків з Гарварда виявило, що здоровий спосіб життя є головним у продовженні життя. Для того, щоб продовжити життя на 10 і більше років, необхідно дотримуватися кілька простих порад.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 890
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 829
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
21 травня, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1837
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1756
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук