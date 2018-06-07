Дієтологи назвали рослину, яка зменшує рівень цукру в крові

Корінь цикорію здатний зменшити рівень цукру в крові через високий вміст інсуліну.

Особливо цінною ця рослина є для дібетиків, пише "Живи Активно".

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Корисно вживати цикорій для тих, хто бореться проти зайвої ваги і намагається тримати тіло у тонусі.

У цикорію містяться цикорин, інулін, білки, жири, пектин, вітаміни С, В1, Е, жир, ефірну олію, мінеральні солі і велика кількість мікроелементів.

Цикорій буде корисним для тих, у кого підвищений тиск.

До слова, в Україні статистика щодо людей, які страждають на цукровий діабет, доволі сумна – це близько 1,5 мільйона осіб. Та зі слів медиків і експертів, цифри серйозно занижені, а кількість хворих вже перевищила 2 мільйони осіб і продовжує стрімко зростати щороку.

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