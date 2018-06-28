19:52
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Дієтологи назвали топ-10 антицелюлітних продуктів

759 Читать новость на русском
10 антицелюлітних продуктів для ідеальної фігури
10 антицелюлітних продуктів для ідеальної фігури / medinotas.es

Щоб отримати ідеальну фігуру, варто прискіпливо стежити за тим, що ви їсте. Зі слів дієтологів, першість у раціоні залишається за білками, без яких не вийде отримати красиве тіло.

Фахівці особливо акцентують увагу на білках, які входять до складу яєць і молочних продуктів, передає Сosmo.

Читайте також: Медики назвали жіночу звичку, яка є дуже шкідливою для здоров'я

Також корисними будуть білки з м'яса птиці та тварин, риби та сої. Наступні у переліку бобові і горіхи. А от найважче організм засвоює білок з круп, але й він є дуже корисним.

Зазначимо, найкраще білок засвоюється після нагрівання або термічної обробки. Добова норма білка для жінки становить 82-92 грами на добу.

Топ-10 антицелюлітних продуктів з найбільшим вмістом білка (на 100 г продукту):
М'ясо птиці – від 17 до 22 г
М'ясо – від 15 до 20 г
Риба – від 14 до 20 г
Морепродукти – від 15 до 18 г
Яйця – 12 г
Твердий сир – від 25 до 27 г
Сир – від 14 до 18 г
Бобові – від 20 до 25 г
Крупи – від 8 до 12 г
Горіхи – від 15 до 30 г

Що таке целюліт? Целюліт або ж "синдром апельсинової шкірки" – це структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Дієти Рейтинги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 3511
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні, 18:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 575
День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
сьогодні, 17:35 День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
76
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 893
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 356
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук