Дієтологи назвали топ-10 антицелюлітних продуктів

Щоб отримати ідеальну фігуру, варто прискіпливо стежити за тим, що ви їсте. Зі слів дієтологів, першість у раціоні залишається за білками, без яких не вийде отримати красиве тіло.

Фахівці особливо акцентують увагу на білках, які входять до складу яєць і молочних продуктів, передає Сosmo.

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Також корисними будуть білки з м'яса птиці та тварин, риби та сої. Наступні у переліку бобові і горіхи. А от найважче організм засвоює білок з круп, але й він є дуже корисним.

Зазначимо, найкраще білок засвоюється після нагрівання або термічної обробки. Добова норма білка для жінки становить 82-92 грами на добу.

Топ-10 антицелюлітних продуктів з найбільшим вмістом білка (на 100 г продукту):

М'ясо птиці – від 17 до 22 г

М'ясо – від 15 до 20 г

Риба – від 14 до 20 г

Морепродукти – від 15 до 18 г

Яйця – 12 г

Твердий сир – від 25 до 27 г

Сир – від 14 до 18 г

Бобові – від 20 до 25 г

Крупи – від 8 до 12 г

Горіхи – від 15 до 30 г

Що таке целюліт? Целюліт або ж "синдром апельсинової шкірки" – це структурні зміни у підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи.

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