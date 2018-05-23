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Дієтологи назвали зелень, яка є надзвичайно корисною

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Корисні властивості петрушки
Корисні властивості петрушки / Фото з відкритих джерел

Така доступна і дешева зелень як петрушка зміцнює імунітет, знімає набряклість, розгладжує шкіру.

Існує багато різновидів петрушки і вид цієї зелені принесе організму лише користь, передає "Країна здоров'я".

Вживати петрушку надзвичайно корисно, адже вона покращує роботу щитовидної залози і сприяє налагодженню виробництва гормонів.

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Також ця зелень має чималий вміст вітаміну С, до речі, більше, ніж у лимоні. А це позитивно впливає на зміцнення імунітету.

Петрушка підтримує роботу наднирників, а завдяки вмісту антиоксидантів бореться з вільними радикалами і перешкоджає розвитку онкозахворювань.

Фахівці зазначають – маски з петрушки освітлюють і розгладжують шкіру. Поєднання зелені з лимонним соком знімає набряклість, а відвар з петрушки допоможе усунути лупу. Також петрушка допомагає усунути симптоми похмілля та освіжає подих.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
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