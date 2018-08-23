Дієтологи пояснили, кому не можна їсти баклажани

Баклажани містять велику кількість поживних вітамінів. Однак для деяких цей овоч принесе користь, а от деяким слід відмовитися від споживання баклажану.

В овочі міститься калій, бор, кальцій, магній, а також вітаміни A, B1, B2, B6, B9, C, E, K, PP. Слід звертати увагу на спосіб приготування баклажанів, пише 24apteka.

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Дієтологи рекомендують запікати чи відварювати баклажани, шкідливо для здоров’я та фігури вживати смажені овочі.



Не варто смажити баклажани, краще відварюйте або запікайте

У баклажанах містяться волокна, які важко перетравлюються, а також клітковина. Тому дієтологи не радять їсти баклажани тим людям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом: гастрит, виразка шлунку, панкреатит, коліт чи діарея.

Не варто захоплюватися баклажанами тим, хто страждає на цукровий діабет. Все тому, що ці овочі не містять вуглеводів та калорій, а тому можуть призвести до гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові нижче 3,2-2 ммоль/л).

Якщо у вас є проблеми з нирками, то вам потрібно відмовитися від вживання баклажанів. Все через великий вміст оксалатів (солі та естери щавлевої кислоти). Що можуть загострити хронічні захворювання.



Кому не варто вживати баклажани

Відмовтеся від купівлі баклажанів, якщо забарвлення плодів стало сіро-зеленого або бурого кольору. Перезрілі плоди можуть містити токсини, а, отже, призвести отруєння організму.

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