"Нацдружини" діють на руку Кремлю, – нардепи про сутички поліції та націоналістів у Черкасах

Народні обранці обурені тим, що влаштували "Нацдружини" у Черкасах. Політики не називають винних, та переконані, що такі дії націоналістів – на руку Кремлю.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Нардепи також зазначили, що такі дії можуть дестабілізувати ситуацію в Україні та негативно вплинути на передвиборчий процес.

Що відбулося у Черкасах?Члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі".



В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

Депутат Максим Бурбак зазначив: те, що відбулося, є злочином й не має нічого спільного з патріотизмом чи боротьбою з корупцією.

Ви ("Нацдружини" – ред. 24 канал) демонструєте не силу, а слабкість. Ви показуєте ворогу, що нас можна розхитати зсередини,

– пояснив депутат Максим Бурбак.

"Це є дуже гидкий та поганий театр, який насправді відволікає увагу від важливих речей. Не може бути дискусій, щодо того, що винні мають бути покарані", – додав нардеп Роман Сидорович.

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