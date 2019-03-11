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      "Нацдружини" діють на руку Кремлю, – нардепи про сутички поліції та націоналістів у Черкасах

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      Народні обранці обурені тим, що влаштували "Нацдружини" у Черкасах. Політики не називають винних, та переконані, що такі дії націоналістів – на руку Кремлю.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Раптово і жорстко: у мережі з'явилися свідчення одного із затриманих активістів "Нацкорпусу"

      Нардепи також зазначили, що такі дії можуть дестабілізувати ситуацію в Україні та негативно вплинути на передвиборчий процес.

      Що відбулося у Черкасах?Члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі". 

      В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

      Депутат Максим Бурбак зазначив: те, що відбулося, є злочином й не має нічого спільного з патріотизмом чи боротьбою з корупцією. 

      Ви ("Нацдружини" – ред. 24 канал) демонструєте не силу, а слабкість. Ви показуєте ворогу, що нас можна розхитати зсередини,
      – пояснив депутат Максим Бурбак.

      "Це є дуже гидкий та поганий театр, який насправді відволікає увагу від важливих речей. Не може бути дискусій, щодо того, що винні мають бути покарані", – додав нардеп Роман Сидорович.

      Дивіться відео: сутички під час візиту Порошенка до Черкас

       

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      Теги: Новини України Сутички Верховна Рада Національний корпус Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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