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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Дії Порошенка між першим і другим турами не додали йому голосів виборців, – політолог

      316 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 5.ua

      47-відсотковий розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком, зафіксований соціологами в середині квітня, демонструє, що всі дії чинного президента між першим і другим турами виборів були неефективними з точки зору розширення його електорату.

      Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

      "Завдання розширення електорату не виконувалося. Нові виборці йому просто не повірили", – сказав Петро Олещук.

      Крім того, експерт вважає, що не спрацював акцент на темі НАТО та євроінтеграції, тому що у порівнянні з проблемами комунальних тарифів і соціальної несправедливості євроатлантична інтеграція звучала як абстракція.

      Те ж саме, на його думку, стосується й дебатів. Політолог підкреслює, що сам характер кампанії значно знизив рівень політичної дискусії.

      Коли президент називав свого опонента маріонеткою, він сам виключав можливість проведення повноцінних дебатів. У цій ситуації про справжні дебати як про обмін ідеями та концепціями говорити складно,
      – зазначив експерт.

      Петро Олещук також вважає, що брудна кампанія штабу Порошенка вплинула на явку – вона, за даними соціологів, може бути трохи нижчою, ніж очікувалося в першому турі. Крім того, є проблеми з формуванням виборчих комісій з боку штабу чинного президента, що також може вплинути на кількість тих, хто проголосував.

      "Що менше членів комісії, то складніше організувати процес, то більші черги. Очевидно, це робота на зниження явки. Але я не думаю, що це сильно змінить результат. Розрив дуже серйозний, подолати його якимись технологічними методами дуже важко", – розповів він.

      При цьому політолог нагадав, що зараз опоненти Володимира Зеленського багато говорять про ліквідацію поста президента або зменшення повноважень глави держави, але опитування показують, що ця ідея не має підтримки у суспільстві.

      "Більшість громадян виступає проти ідеї ліквідації посади президента або зменшення його повноважень. Тому йти з такими ідеями на парламентські вибори буде дуже небезпечно, оскільки вони викликатимуть у виборців недовіру", – підсумував він.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Петро Порошенко Соціологічне дослідження
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