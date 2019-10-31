Дії Росії у Чорному морі є проблемою для всієї міжнародної спільноти, – Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з делегацією Північноатлантичної ради НАТО наголосив, що для України важливо підтримувати високий рівень співпраці з Альянсом. Це потрібно задля безпеки у цілому регіоні зокрема.

Міністр оборони розповів на зустрічі про ситуацію на сході України, та зосередив увагу на питанні незаконної окупації РФ Кримського півострова, повідомляє "Урядовий портал".

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Ми робимо усе можливе, аби привернути увагу до цього питання, адже це перше подібне порушення безпеки в цьому регіоні після Другої світової війни,

– наголосив міністр.

Загороднюк зазначив також, що до моменту окупації Криму Росією Чорноморський регіон був зоною стабільності. Зараз же в регіоні спостерігається значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значну його мілітаризацію. Все це спричиняє низку проблем комерційному судноплавству та доступу до певних зон.

Міністр наголосив на необхідності привернення уваги міжнародної спільноти до таких випадків.

Перш за все, ми будемо діяти на всіх можливих політичних рівнях та міжнародних інституціях. Ми хотіли б бути невід’ємним членом групи НАТО в Чорному морі, що також має стати кроком до вирішення цієї проблеми,

– сказав Загороднюк.

Він наголосив, що дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише України та країн Чорноморського регіону, а й носять міжнародний характер, адже мілітаризація та ескалація в міжнародних водах носить глобальний, небезпековий вплив. Тому це питання повинно братися до уваги та імплементуватися у політику зацікавлених країн.

Які провокації влаштовує Росія Україні у морях?Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі. Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.



Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна , що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.