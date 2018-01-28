Дійсно важкий бій, – Порошенко відреагував на протистояння Усика та Брієдіса
07:04, сьогодні 2940
Президент України Петро Порошенко привітав Олександра Усика з перемогою над латвійцем Майрісом Брієдісом і подякував йому за гідну чемпіона боротьбу.
Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.
Читайте також: Надпатріотичний початок поєдинку Усик – Брієдіс: яскраві відео
"Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса! Дякую за гідну чемпіона боротьбу", – підкреслив гарант.
Також він додав, що Україна пишається своїм чемпіоном.
"Так тримати!" – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Американська письменниця помітила схожість між Голодомором та конфліктом на сході України6 вересня 2017 , 21:38
Історія військових парадів в Україні: промовисті відео24 серпня 2017 , 16:09
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00