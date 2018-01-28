Дійсно важкий бій, – Порошенко відреагував на протистояння Усика та Брієдіса

Президент України Петро Порошенко привітав Олександра Усика з перемогою над латвійцем Майрісом Брієдісом і подякував йому за гідну чемпіона боротьбу.

Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

Читайте також: Надпатріотичний початок поєдинку Усик – Брієдіс: яскраві відео

"Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса! Дякую за гідну чемпіона боротьбу", – підкреслив гарант.

Також він додав, що Україна пишається своїм чемпіоном.

"Так тримати!" – наголосив Порошенко.