13:45
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий

      1316 Читать новость на русском

      Готель Bursa, що на Подолі у Києві, переміг на міжнародному архітектурному конкурсі 2018 IIDA Global Excellence Awards.

      Проект здобув перше місце у категорії "Готелі".

      Дивіться також: Як виглядає ресторан у Лісабоні з інтер'єром від українського дизайнера: фото

      Дизайном інтер'єру закладу займалось архітектурне бюро українського дизайнера Слави Балбека balbek bureau.

      Окрім готелю на 33 номери, під одним дахом на Костянтинівській, 11 розташувались кафе, бар, бібліотека, галерея сучасного мистецтва та конференц-зал.

      Дизайнери зазначають, що для оформлення інтер'єру готелю вінтажні меблі доставляли із Франції, Норвегії та використовували продукцію українських меблевих виробників.

      Чим вразив журі міжнародного конкурсу дизайн інтер'єру готелю від дизайнерського бюро Слави Балбека дивіться у фотопідбірці.

      Дизайн інтер'єр готель Київ перемога нагорода

      дизайн інтер'єр готель Київ

      дизайн інтер'єр готель Київ

      дизайн інтер'єр готель Київ
      Інтер'єр кімнат у готелі Bursa у Києві

      До слова, напередодні інтер'єр квартири українського дизайнера Сергія Махна переміг у номінації Interior Design/Residential престижного міжнародного конкурсу The Architecture Master Prize.

      Читайте також:
      Теги: Новини України Фотоновини Новини нерухомості Новини нерухомості України Архітектура і дизайн Новини Києва Нагороди Ідеї для інтер'єру Знай наших!
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нобелівська премія як вибаченння за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:00 Нобелівська премія як вибаченння за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 120
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сьогодні , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 629
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 352
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 2233
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сьогодні , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 5688
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
       31 серпня , 10:45
      Наслідки буревію в Україні: 800 знеструмлених населених пунктів, повалені дерева, зірвані дахи
       2 липня 2017 , 18:34
      Rolls-Royce королеви Єлизавети пустять з молотка
       30 липня , 17:20
      "Якщо б матч закінчився нічиєю, це був би вдалий результат" – реакція чеських ЗМІ на перемогу України в матчі Ліги націй
       7 вересня , 12:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук