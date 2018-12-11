Дизайн інтер'єру готелю у Києві тріумфував на міжнародному конкурсі: чим він особливий
Готель Bursa, що на Подолі у Києві, переміг на міжнародному архітектурному конкурсі 2018 IIDA Global Excellence Awards.
Проект здобув перше місце у категорії "Готелі".
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Дизайном інтер'єру закладу займалось архітектурне бюро українського дизайнера Слави Балбека balbek bureau.
Окрім готелю на 33 номери, під одним дахом на Костянтинівській, 11 розташувались кафе, бар, бібліотека, галерея сучасного мистецтва та конференц-зал.
Дизайнери зазначають, що для оформлення інтер'єру готелю вінтажні меблі доставляли із Франції, Норвегії та використовували продукцію українських меблевих виробників.
Чим вразив журі міжнародного конкурсу дизайн інтер'єру готелю від дизайнерського бюро Слави Балбека дивіться у фотопідбірці.
Інтер'єр кімнат у готелі Bursa у Києві
До слова, напередодні інтер'єр квартири українського дизайнера Сергія Махна переміг у номінації Interior Design/Residential престижного міжнародного конкурсу The Architecture Master Prize.
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