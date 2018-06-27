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22:53, 26 червня
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Дизайн смартфону Huawei nova 3 розсекретили до анонсу

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Дизайн смартфону Huawei nova 3 розсекретили до анонсу
Дизайн смартфону Huawei nova 3 розсекретили до анонсу / Фото з вільних джерел

Китайське телекомунікаційне агентство TENAA зареєструвало новий смартфон Huawei nova 3. Він стане представником популярної лінійки моделей середнього класу. На сайті відомства вже представлені рендери пристрою, які демонструють його з усіх боків.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Зовні Huawei nova 3 ідентичний представленому на початку року P20 Lite, також відомому на деяких ринках як nova 3e. Смартфон отримає екран зі співвідношенням сторін 19:9 і вирізом у верхній частині під камеру, сенсори і динамік. На зворотному боці, виконаному зі скла, розташуються подвійна камера і сканер відбитків пальців.

Huawei nova 3 Huawei nova 3
В мережі опублікували перші фото нового смартфону Huawei nova 3

Про технічні характеристики Huawei nova 3 поки мало інформації. Повідомляється, що його обладнають новим процесором Kirin 710, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 64 або 128 ГБ. Про ємності акумулятора, роздільну здатність екрана і камер поки нічого невідомо.

Варто зазначити, що виробник планує представити Huawei nova 3 вже в липні цього року.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Huawei Китай
Джерело: 24 Канал
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