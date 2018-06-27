Дизайн смартфону Huawei nova 3 розсекретили до анонсу
Китайське телекомунікаційне агентство TENAA зареєструвало новий смартфон Huawei nova 3. Він стане представником популярної лінійки моделей середнього класу. На сайті відомства вже представлені рендери пристрою, які демонструють його з усіх боків.
Про це повідомляє Gizmochina.
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Зовні Huawei nova 3 ідентичний представленому на початку року P20 Lite, також відомому на деяких ринках як nova 3e. Смартфон отримає екран зі співвідношенням сторін 19:9 і вирізом у верхній частині під камеру, сенсори і динамік. На зворотному боці, виконаному зі скла, розташуються подвійна камера і сканер відбитків пальців.
В мережі опублікували перші фото нового смартфону Huawei nova 3
Про технічні характеристики Huawei nova 3 поки мало інформації. Повідомляється, що його обладнають новим процесором Kirin 710, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 64 або 128 ГБ. Про ємності акумулятора, роздільну здатність екрана і камер поки нічого невідомо.
Варто зазначити, що виробник планує представити Huawei nova 3 вже в липні цього року.
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