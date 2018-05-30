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Дизайн Xiaomi Mi8 розсекретили за день до офіційного анонсу: фото

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Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 / Фото з вільних джерел

Перед офіційним анонсом нового флагманського смартфону Xiaomi Mi8 в мережі з'явилася велика кількість якісних зображень пристрою від виробників аксесуарів. І тепер у користувачів є можливість роздивитися дизайн смартфону.

Про це повідомляє Android Pure.

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Судячи з рендерів, у Xiaomi Mi8 буде не тільки виріз в екрані під систему 3D-сканування особи, а й нижня рамка. На зворотному боці немає датчика відбитків пальців, так що він може бути інтегрованим в дисплей. З чуток, таке розташування дактолоскопа буде реалізовано тільки в дорожчій версії смартфона, тоді як в базовій моделі він розміститься ззаду.

Xiaomi Mi8
Топова версія Xiaomi Mi8 отримає функцію 3D-сканування особи

Xiaomi Mi8
Дизан нового Xiaomi Mi8 розсекретили за день до офіційного анонсу

Xiaomi Mi8 отримає 6,2-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю Full HD+, 8-ядерний процесор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач до 256 ГБ, подвійну основну камеру з модулями на 20 Мп та 16 Мп, 16-мегапіксельну фронтальну камеру і акумулятор ємністю 3 300 міліампер годин.

Xiaomi Mi8
В базовій версії Xiaomi Mi8 сканер відбитків пальців розмістять на задній панелі

Варто зазначити, що новинку представлять 31 травня разом з Mi Band 3 та MIUI 10.

Теги: Техно Смартфони Китай Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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