Дизайнер Chanel обрав для модного показу незвичне місце: дивовижні фото

Останній показ лінії одягу Chanel вкотре підтвердив, що знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд має невичерпну креативність, адже облаштував для модного дійства ліс. В такому незвичному стилі модельєр представив нову колекцію осінь-зима 2018/19.

Стильний захід пройшов у паризькому Гран-Пале, де дизайнер створив таємничий ліс, передає журнал Vogue.

У французькому палаці моделі ходили по подіумі, вкритому листям. Дерева та гілки, якими продекорували приміщення, не залишали сумнівів, що показ проходить у звичайному лісі. Гості заходу сиділи на лавках, що нагадували покинутий стадіон. Саме в такій стильній та незвичній атмосфері пройшло одне із найочікуваніших дійств – показ колекції осінь-зима 2018/19 від Chanel.

Читайте також: Лілі-Роуз Депп повторила ніжний образ матері в новій рекламі Chanel: фото

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial) 6 Бер 2018 р. о 1:16 PST

Окрім оригінального подіуму, Карл Лагерфельд здивував також модними новинками. Зокрема, не обійшлось без традиційного твіду, букльованих пальто та жакетів. Доповнили образи золотими чоботами, масивними шарфами та мітенками. Стилізований подіум гармонійно знаходив відображення у розкішних осінніх принтах нової колекції Chanel.

Читайте також: Оскар 2018: найрозкішніші сукні знаменитостей

Відомо, що серед знаменитих гостей показу були Ванесса Параді, Кіра Найтлі, Карла Бруні, Каролін де Магре, Марк Джейкобс.