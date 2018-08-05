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Дизайнер підкорив Instagram серією знімків з книжками і морозивом: фото

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Робота Бена Денцера
Робота Бена Денцера / Instagram

Американський дизайнер Бен Денцер створює серію фото, на яких морозиво візуально і концептуально поєднується з книжками.

Бен Денцер публікує свої роботи на сторінці в Instagram.

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Дизайнер обирає видання з гарними і цікавими обкладинками і доповнює їх морозивом або іншими десертами.

Так, Денцер намагається відкрити глядачам іншу сторону книг.

"Часто читачі сприймають книгу як священний об'єкт: не можна писати на полях або загинати сторінки. Якщо ви залишите на книзі кульку морозива, людина швидше за все засмутиться. Мені дуже цікаво таке сприйняття книг", – наголосив дизайнер.

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Інтернет Instagram Книги Література
Джерело: 24 Канал
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