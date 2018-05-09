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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Дизайнер пояснив, чому Амаль Клуні одягнула штани на червону доріжку Met Gala

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Дизайнер пояснив, чому Амаль Клуні одягнула штани на червону доріжку Met Gala
/ www.harpersbazaar.com

Бал Інституту костюма "Met Gala-2018" відбувся два дні тому, а розмови навколо нього не згасають до сьогодні. Дизайнер образу Амаль Клуні на вечірці, Річард Квінн, розповів, що чому жінка обрала для виходу штани.

Амаль Клуні стала однією з небагатьох, хто одягнув на захід не традиційну розкішну сукню, а штани. Її образ доповнював сріблястий корсет і спідниця з вітражними квітами, яка кріпилась до поясу штанів.

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"В цілому ідея образ полягала в його гібридності – ми повинні були зробити його ошатним і в той же час вписатися в тему", – розповів дизайнер.


Розкішна Амаль Клуні на Met Gala-2018

Чоловік додав, що Амаль обрала штани, тому що так вона хотіла висловити своє ставлення до проблеми гендерної рівності та сучасної релігії. Варто зазначити, що темою балу Met Gala стала взаємодія моди та релігії. Сам образ дружини Джорджа Клуні виготовлявся за кілька тижнів до події.

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Ми хотіли, щоб принт натякав на релігійну тему, тому спробували створити особливу фактуру тканини, щоб вона імітувала вітраж. Малюнок з ретельно опрацьованими деталями ми нанесли на фольгу за допомогою цифрового принтера. Це дуже сподобалося Амаль. У неї чудовий стиль, і ми хотіли піднести його в несподіваному світлі, несхожих на типові виходи на червону доріжку,
– підсумував Річард Квінн.


Амаль та Джордж Клуні на Met Gala 2018

 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Met Gala
Джерело: Harper's Bazaar
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