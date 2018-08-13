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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дизайнер Стелла Маккартні приголомшила світ випуском "розумних" кросівок: деталі

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"Розумні" кросівки від Стелли Маккартні
"Розумні" кросівки від Стелли Маккартні / Фото з вільних джерел

Дизайнер Стелла Маккартні здивувала новинкою свого бренду: модельєр створила "розумні" кросівки, які можна підлаштовувати під свій стиль, обираючи іншу підошву та колір.

Кросівки з назвою Loop вже підкорили модників та прихильників спортивного взуття. За задумом дизайнера, власник новинки зможе самостійно обирати інші моделі підошви та з легкістю їх змінювати. Все тому, що у кросівках є спеціальні прорізи, в які вставляється нова підошва. 

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Щоб взуття надійно закріпилось, не потрібно буде використовувати клей. Таким чином власник взуття в будь-який момент зможе зняти підошву та прикріпити іншу. 

 

 

Креативна Стелла Маккартні витратила понад 18 місяців досліджень та роботи на виготовлення взуття серії Loop. Дизайнер створила новинку за допомогою лондонських модельєрів, які допомогли їй втілити задум, залучивши інноваційну техніку. Самі ж кросівки виготовляються в Італії.

Наразі взуття вже поступило в продаж разом з новою колекцією Стелли Маккартні осінь-2018. Його ціна стартує від 485 фунтів стерлінгів. Наразі бренд пропонує покупцям три моделі взуття та вражає новацією. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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