Дизайнер створив робота, що аплодує власнику – ціна просто захмарна

Японський дизайнер Масато Такахаші створив дуже дивного робота. Пристрій ззовні схожий на помідор, має назву Big Clapper. При цьому коштує робот захмарно – 4,5 тисяч доларів, або понад мільйон гривень.

Про це пише The Verge.

Його основна функція – підтримувати свого користувача оплесками. Як пояснив розробник, кожна людина інколи відчуває дефіцит уваги, саме для цього створений Big Clapper, який буде компенсувати цей брак уваги.

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Робота Такахаші створив як свій творчий проект. Однак, після успіху на виставці CES дизайнер вирішив розпочати кампанію зі збору коштів на серійне виробництво робота.

Big Clapper має датчик руху – тож він автоматично вмикається, коли людина наближається до нього, і вимовляє запрограмовану фразу. Це може бути вітання, або якісь підбадьорливі фрази. Big Clapper має кілька режимів роботи – пристрій може плескати основні ритми, аплодувати на вимогу власника або в такт музиці.

Робот Big Clapper, що вміє аплодувати власникові

При цьому дизайнер створив очі робота таким чином, ніби машина дивиться прямо на власника. Висота робота становить близько метра.

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