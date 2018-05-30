Дизайнера весільної сукні Меган Маркл запідозрили в плагіаті: фотопорівняння

Розкішне весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулось ще 19 травня, а досі люди продовжують обговорювати королівську церемонію. Не обійшлось і без скандалу: дизайнер із Нової Зеландії Емілія Вікстед заявила про плагіат.

Як відомо, церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбулась у каплиці Святого Георгія, що на території Віндзорського палацу. Для королівського весілля герцогиня Сассекська замовила брендову сукню Givenchy, яку створила Клер Уейт Келлер. Елегантна та вишукана сукня настільки сподобалась всім, що вона вже стала своєрідним трендом для наречених.

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Однак весільна сукня стала приводом для гучного скандалу: дизайнер Емілія Вікстед на сторінці в соціальній мережі заявила, що вбрання запозичили з її дебютної колекції, представленої у 2017 році. Про це повідомляє видання People. Для підтвердження своїх слів жінка показала відповідне фото.

Фотопорівняння двох суконь

Одразу після публікації заяви акаунт Емілії Вікстед заблокували, а відповідний допис зник. У ЗМІ припускають, що хтось проник на сторінку дизайнера, однак причин для цього немає. Невдовзі в соціальній мережі з'явилось спростування заяви Емілії Вікстед.

Її Королівська Високість, герцогиня Сассекська, виглядала абсолютно чудово, я захоплююся нею і поважаю. Не думаю, що її весільна сукня була копією нашого дизайну. Я також поважаю Клер Уейт Келлер і Givenchy – для мене це величезне джерело натхнення,

– заявила Емілія Вікстед.

Зазначимо, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон часто звертається за послугами до Емілії Вікстед. Наразі жоден представник Кенсінгтонського палацу не коментував скандальної заяви дизайнера.