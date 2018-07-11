Дизайнерка пояснила, чому взяла для реклами Fendi три покоління Кардашян

Креативний директор модного будинку Fendi Сільвія Вентуріні Фенді розповіла, що вирішила обрати сім’ю Кардашян для нової фотосесії невипадково.

Днями в мережі з’явилась реклама знаменитої сумки Peekaboo, яка цього року святкує 10 років з моменту її продажу. Для кампейну сумки-ювілярки обрали сім’ю Кардашян з трьох поколінь – бабусю Кріс Дженнер, її доньку Кім Кардашян та 5-річну внучку Норт.

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На фотографіях сімейство Кардашян сидить на траві, демонструючи одяг та аксесуари італійського модного дому.

Всі троє – дуже сильні особистості. Це знакова сім'я, яка відома, скоріше, своїми образами. Ми ж хотіли показати більше потаємного, приховану від сторонніх очей сторону їх особистостей,

– розповіла знаменита модельєрка.

Варто додати, що для фотосесії обрали не лише сім’ю Кардашян, а й спадкоємиць модного будинку Fendi, а також доньок актора Евана Макгрегора.