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Дизайнерка пояснила, чому взяла для реклами Fendi три покоління Кардашян

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Сім'я Кардашян для Fendi
Сім'я Кардашян для Fendi / Instagram / @kimkardashian

Креативний директор модного будинку Fendi Сільвія Вентуріні Фенді розповіла, що вирішила обрати сім’ю Кардашян для нової фотосесії невипадково.

Днями в мережі з’явилась реклама знаменитої сумки Peekaboo, яка цього року святкує 10 років з моменту її продажу. Для кампейну сумки-ювілярки обрали сім’ю Кардашян з трьох поколінь – бабусю Кріс Дженнер, її доньку Кім Кардашян та 5-річну внучку Норт.

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На фотографіях сімейство Кардашян сидить на траві, демонструючи одяг та аксесуари італійського модного дому.

Всі троє – дуже сильні особистості. Це знакова сім'я, яка відома, скоріше, своїми образами. Ми ж хотіли показати більше потаємного, приховану від сторонніх очей сторону їх особистостей,
– розповіла знаменита модельєрка.

Варто додати, що для фотосесії обрали не лише сім’ю Кардашян, а й спадкоємиць модного будинку Fendi, а також доньок актора Евана Макгрегора.


Сім'я Кардашян для Fendi

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: Jetsetter.ua
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