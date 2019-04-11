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      Дизайнерка, серед клієнтів якої королівська сім’я, створила інтер'єр для елітного ЖК у Києві

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      Дизайнерка Келлі Хоппен розробила дизайн інтер'єру елітного ЖК в центрі Києва
      Дизайнерка Келлі Хоппен розробила дизайн інтер'єру елітного ЖК в центрі Києва / Колаж 24 каналу

      Іменита британська дизайнерка Келлі Хоппен розробила дизайн інтер'єру для житлового комплексу преміум-класу в центрі Києва.

      Хто така Келлі Хоппен?Її вважають однією з найбільш впливових дизайнерок інтер'єру Великобританії. Серед її клієнтів – королівська сім'я, Гілларі Клінтон, Елтон Джон, родина Бекхемів та інші знаменитості.

      Крім приватних резиденцій, Хоппен проектує яхти, літаки та комерційні проекти, зокрема, готелі та ресторани. Під власним брендом дизайнерка випускає меблі та декор для дому.

      Фірмовий стиль Келлі Хоппен називають "нейтральною розкішшю".

      Дивіться також: Ресторан у Києві став фіналістом престижного конкурсу дизайну інтер'єрів: фото

      Дивіться відео, як виглядає будинок Келлі Хоппен:

      Видання Pragmatika.Media показало, як виглядатиме інтер'єр помешкань в елітному ЖК у центрі Києва, над якими працювала британська дизайнерка.

      Компанії Kelly Hoppen Interiors довірили розробити дизайн усіх зон загального користування у житловому коплексі – лобі, коридори, ліфтові холи, ресторан тощо.

       

       

      Компанія також працювала над дизайном типових квартир і розробила робочий дизайн трьох шоурумів.

       

       

      Що відомо про елітний ЖК у Києві? Елітний ЖК Linden Luxury Residence будують в самому центрі Києва на вулиці Лютеранській неподалік від Адміністації Президента.

      Над проектом 14-поверхового житлового комплексу працювала архітектурна майстерня "А. Пашенько".

      Окрім житлового простору (140 квартир), у будівлі також передбачені комерційні приміщення, підземний паркінг, зелена зона на даху та ресторан з баром.

      На сайтах з пошуку нерухомості ціна метра квадратного в елітному ЖК стартує від 106 тисяч гривень. За 1-кімнатну квартиру середньою площею 75 квадратів доведеться викласти від 9,3 мільйона гривень.

      елітний ЖК Linden Luxury Residence Київ дизайн
      Житловий комплекс планують ввести в експлуатацію до кінця 2019 року

      Середня вартість метра квадратного у новобудовах Києва у березні 2019 становила 23 тисячі гривень.

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      Теги: Ідеї для інтер'єру Дизайн Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Елітна нерухомість Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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