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      "Дизель Шоу" випустили зворушливий ролик-реквієм в пам'ять про Марину Поплавську: відео

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      "Дизель Шоу" випустили відео в пам'ять про Марину Поплавську
      "Дизель Шоу" випустили відео в пам'ять про Марину Поплавську / Фото з відкритих джерел

      Команда "Дизель Студії" опублікувала щемливе відео-реквієм в пам'ять про свою колегу - Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.

      Відповідні відеоролики були оприлюднені в Instagram. 

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      "У домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані або на сцені – прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, красива жінка – Марина Поплавська. Її життя обірвалося трагічно і безглуздо", – написали в "Дизель Шоу".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      I. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо. #дизельшоу #дизельстудио #поплавская #маринапоплавская

      Допис, поширений Дизель Студио (@dizelstudio)

      На цих відео зібрані найяскравіші кадри з виступів та ролі, які за життя виконала артистка.

      Сам запис починається словами Марини Поплавської "Я вас найбільше люблю, я за вас життя віддам". 

      На відео артистка розповіла, що її особиста ціль – зустріти 15-ліття "Дизель Шоу" разом з усіма.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      II. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалось трагічно й безглуздо. #дизкльстудио #дизельшоу #маринапоплавская #маринафранцевна #поплавская

      Допис, поширений Дизель Студио (@dizelstudio)

       

      Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

      Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.

      Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Втрати ДТП з акторами Дизель Шоу
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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