"Дізнався про це пізніше": Трамп підтвердив, що знав про виплати свого адвоката порноактрисі

Президент США Дональд Трамп наполягає, що він дізнався про виплати свого колишнього юриста Майкла Коена порноактрисі Стормі Деніелс "пізніше", хоча екс-адвокат глави Білого дому заявив про зворотне.

Про це вдалося дізнатися із ексклюзивного інтерв'ю Трампа з Ейнслі Ерхардт для Fox News.

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Президент США також зазначив, що гроші для порнозірки, з якою у Трампа імовірно були інтимні стосунки 10 років тому, були взяті не з фонду його виборчої кампанії.

Пізніше я дізнався про це (виплати Коена порноактрисі – "24"). Пізніше. Те, що він зробив, – і вони не були взяті з фонду виборчої кампанії, це важливо. Це набагато важливіше. (...) Вони були взяті у мене, це були мої гроші,

– запевнив глава Білого дому.

Трамп зробив цю заяву після того, як його колишній особистий адвокат Майкл Коен, який багато років пропрацював у нього і який, за власним визначенням, "займався залагоджуванням" його проблем, 21 серпня визнав себе винним, підписавши угоду з федеральними прокурорами. Він зізнався в тому, що порушив закони про фінансування виборчих кампаній, організувавши виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс, зірці фільмів для дорослих, і Карен Макдугал, фотомоделі журналу Playboy за вказівкою тодішнього кандидата у президенти, тобто Трампа, йдеться у матеріалі.

Як випливає з досудової угоди про визнання провини обвинуваченим, платежі повинні були вплинути на вибори (шляхом приховування звинувачень в інтимних зв'язках), і це пов'язано з передвиборчою кампанією.

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Нагадаємо, екс-адвокат президента США Майкл Коен також погодився на співпрацю зі слідством у справі про розслідування потенційних зв'язків штабу Трампа з Росією.