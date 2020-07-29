Головний секрет ефективності в комунікаціях – це вибудовування правильних алгоритмів і побудова системної роботи.

Таку думку, говорячи про результати роботи над проєктом "Коронавірус_інфо", в проєкті сайту "Українська правда" "Україна після карантину" висловив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

"Розвиток (проєкту "Коронавірус_інфо" – Ред.) був стрімким і він відбувався в два етапи. Перший – відразу після запуску проєкту. У перші 4-5 днів близько 250 тисяч користувачів підписалися на нас в Telegram, і близько 1,5 млн користувачів в нашій Viber-спільноті. І тут немає ніякого "супер-секрету". Я взагалі переконаний, що немає ніякої чарівної таблетки. Є зрозумілі системні речі, виконуючи які ти отримаєш необхідний результат", – розповів співзасновник ІКМ.

За його словами, велику роль в успішності проєкту також зіграли синергія і взаємодії з різними партнерами, в тому числі з Мінцифрою і адміністрацією месенджерів Viber і Telegram.

Ми використовували різні інструменти просування, в тому числі комунікували з адміністрацією Viber, вони сильно допомагали в просуванні. Це був спільна велика праця, яка принесла результат – 3,5 млн аудиторія тільки у вайбер-групі, яка є більшою за багато телеканалів і медіа-холдингів. Нам також дуже допомагав з комунікацією офісу Telegram Михайло Федоров і Міністерство цифрової трансформації. Вони зіграли дуже важливу роль. Була повна синергія, що дала сильний поштовх,

– зазначив Віктор Березенко.

Він також підкреслив, що ідея створення проєкту "Коронавірус_інфо" була продиктована необхідністю, оскільки на самому початку епідемії людям був необхідний надійний інформаційний ресурс.

"Дивлячись на бардак, який був скрізь і бачачи, що отримати достовірні дані нема звідки, ми зрозуміли, що треба зробити: перше – систематизувати і дати людям інформацію з одного достовірного джерела. І друге – ми в змозі це зробити. Коли ти розумієш, що якийсь виклик ти можеш прийняти і відпрацювати його якісно, ​​то ти, звичайно ж, його береш і робиш. І так у нас склалося", – підсумував співзасновник Інституту когнітивного моделювання.