Для госпіталів у Києві шукають кілька лікарів і медсестер хірургічного профілю
Джерело:фейсбук-сторінка Шабуніна
У Києві (Поділ) треба кілька лікарів та медсестри хірургічного профілю для двох невеликих госпіталів. Про це повідомив Віталій Шабунін.
Перший – розподільчий (по легких пораненнях), другий – по всіх, окрім голови і грудей.
Зверніть увагу Російські окупанти запустили ракети по Києву
Якщо, не дай Боже, госпіталі працюватимуть на повну, то додатково знадобляться лікарі та медсестри хірургічного профілю.
Якщо такі є і ви ще не залучені, будь ласка, напишіть мені в особисті. Зранку відповім,
– зазначив Шабунін.
Ввечері 25 лютого близько 20:58 киянам сповістили про загрозу з повітря. Війська Росії випустили ракети по Києву.
Водночас мер Києва Віталій Кличко попередив, що наступна ніч буде важкою для Києва. Ворог намагається прорватися до міста.