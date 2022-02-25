Для госпіталів у Києві шукають кілька лікарів і медсестер хірургічного профілю

25 лютого 2022 , 21:21
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Джерело:

фейсбук-сторінка Шабуніна

У Києві (Поділ) треба кілька лікарів та медсестри хірургічного профілю для двох невеликих госпіталів. Про це повідомив Віталій Шабунін.

Перший – розподільчий (по легких пораненнях), другий – по всіх, окрім голови і грудей.

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Якщо, не дай Боже, госпіталі працюватимуть на повну, то додатково знадобляться лікарі та медсестри хірургічного профілю.

Якщо такі є і ви ще не залучені, будь ласка, напишіть мені в особисті. Зранку відповім,
– зазначив Шабунін.

ФЕЙСБУК ВІТАЛІЯ ШАБУНІНА – ПОСИЛАННЯ ТУТ.

Ввечері 25 лютого близько 20:58 киянам сповістили про загрозу з повітря. Війська Росії випустили ракети по Києву.

Водночас мер Києва Віталій Кличко попередив, що наступна ніч буде важкою для Києва. Ворог намагається прорватися до міста.

Автор: Юлія Гілей