Для хайпу і лайків: підліток в Харкові погрожував влаштувати другу Казань у школі

4 червня 2021 , 19:05
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Джерело:

фейсбук Владислава Абдули

У Харкові хлопець розмістив у своїх соцмережах попередження, що у школах міста відбудуться теракти. Він пообіцяв зробити у двох школах те саме, що у травні відбулося в російській Казані.

Як розповів речник СБУ Владислав Абдула, вийти на "терориста" вдалося дуже швидко. Ним виявився місцевий 11-класник.

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Теракт на останній дзвоник

На сторінці у соцмережі тікток з'явилося повідомлення, що у день святкування останнього дзвоника у школах відбудуться теракти. Таких роликів розмістили два, при чому в обох пообіцяли здійснити такий же теракт, як у російській Казані. 

Менш ніж доба знадобилася кіберфахівцям, щоб встановити причетного – ним виявився учень 11 класу однієї зі шкіл, у якій нібито мав статися теракт. СБУ встановила, що його погрози не мають ніяких обґрунтувань і несуть реальної шкоди.

Нагадаємо, що погроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином. Відповідальність за нього настає із 14 років.

"Зробив заради хайпу" 

У соцмережах поширили відео, на якому хлопець зізнається у скоєному. Каже: хотів отримати славу і лайки, просто кажучи – хайпанути.

Я вирішив набрати на цьому популярність… на такій, насправді, неправильній темі для хайпу. Наступного дня мене викликали у школу, де мене чекала СБУ,
– каже хлопець на відео.

Підліток зізнається, що хатів "хайпанути": дивіться відео

Хлопець попросив вибачення і сказав, що нічого поганого не хотів зробити. Дослівно "всього лише хайп". Школяр пообіцяв більше до такого не опускатися.

Стрілянина у школі в Казані: основне

  • 19-річний Ільназ Галявієв вранці 11 травня влаштував стрілянину у казанській гімназії №175. Він є випускником цього навчального закладу.
  • Внаслідок нападу загинули 9 людей, – 2 дорослих і 7 школярів, які навчалися у 8 класі.
  • Ще 21 людину госпіталізували з різними травмами.
  • За масове вбивство юнака можуть покарати довічним ув'язненням. Стаття, за якою відкрили справу, передбачає й смертну кару, але у Росії на неї діє мораторій.
Автор: Вероніка Климська