Для хайпу і лайків: підліток в Харкові погрожував влаштувати другу Казань у школі

У Харкові хлопець розмістив у своїх соцмережах попередження, що у школах міста відбудуться теракти. Він пообіцяв зробити у двох школах те саме, що у травні відбулося в російській Казані.

Як розповів речник СБУ Владислав Абдула, вийти на "терориста" вдалося дуже швидко. Ним виявився місцевий 11-класник.

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Теракт на останній дзвоник

На сторінці у соцмережі тікток з'явилося повідомлення, що у день святкування останнього дзвоника у школах відбудуться теракти. Таких роликів розмістили два, при чому в обох пообіцяли здійснити такий же теракт, як у російській Казані.

Менш ніж доба знадобилася кіберфахівцям, щоб встановити причетного – ним виявився учень 11 класу однієї зі шкіл, у якій нібито мав статися теракт. СБУ встановила, що його погрози не мають ніяких обґрунтувань і несуть реальної шкоди.

"Зробив заради хайпу"

, що погроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином. Відповідальність за нього настає із 14 років.

У соцмережах поширили відео, на якому хлопець зізнається у скоєному. Каже: хотів отримати славу і лайки, просто кажучи – хайпанути.

Я вирішив набрати на цьому популярність… на такій, насправді, неправильній темі для хайпу. Наступного дня мене викликали у школу, де мене чекала СБУ,

– каже хлопець на відео.

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Хлопець попросив вибачення і сказав, що нічого поганого не хотів зробити. Дослівно "всього лише хайп". Школяр пообіцяв більше до такого не опускатися.

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