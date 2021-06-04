Для хайпу і лайків: підліток в Харкові погрожував влаштувати другу Казань у школі

У Харкові хлопець розмістив у своїх соцмережах попередження, що у школах міста відбудуться теракти. Він пообіцяв зробити у двох школах те саме, що у травні відбулося в російській Казані.
Як розповів речник СБУ Владислав Абдула, вийти на "терориста" вдалося дуже швидко. Ним виявився місцевий 11-класник.
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Теракт на останній дзвоник
На сторінці у соцмережі тікток з'явилося повідомлення, що у день святкування останнього дзвоника у школах відбудуться теракти. Таких роликів розмістили два, при чому в обох пообіцяли здійснити такий же теракт, як у російській Казані.
Менш ніж доба знадобилася кіберфахівцям, щоб встановити причетного – ним виявився учень 11 класу однієї зі шкіл, у якій нібито мав статися теракт. СБУ встановила, що його погрози не мають ніяких обґрунтувань і несуть реальної шкоди.Нагадаємо, що погроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином. Відповідальність за нього настає із 14 років.
"Зробив заради хайпу"
У соцмережах поширили відео, на якому хлопець зізнається у скоєному. Каже: хотів отримати славу і лайки, просто кажучи – хайпанути.
Я вирішив набрати на цьому популярність… на такій, насправді, неправильній темі для хайпу. Наступного дня мене викликали у школу, де мене чекала СБУ,
– каже хлопець на відео.
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Хлопець попросив вибачення і сказав, що нічого поганого не хотів зробити. Дослівно "всього лише хайп". Школяр пообіцяв більше до такого не опускатися.
Стрілянина у школі в Казані: основне
- 19-річний Ільназ Галявієв вранці 11 травня влаштував стрілянину у казанській гімназії №175. Він є випускником цього навчального закладу.
- Внаслідок нападу загинули 9 людей, – 2 дорослих і 7 школярів, які навчалися у 8 класі.
- Ще 21 людину госпіталізували з різними травмами.
- За масове вбивство юнака можуть покарати довічним ув'язненням. Стаття, за якою відкрили справу, передбачає й смертну кару, але у Росії на неї діє мораторій.